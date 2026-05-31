Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang makasaysayang moske na "Šudžin" sa Bosnia ay naging 450 taong gulang / Paggunita sa simbolo ng katatagan ng Islamikong pagkakakilanlan sa Balkans.
Ang mga Muslim sa rehiyon ng "Rogatica" sa Bosnia at Herzegovina ay ginunita ang ika-450 anibersaryo ng pagkakatatag ng makasaysayang moske na "Šudžin" (Čaršija) bilang isa sa pinakamahalagang simbolo ng kanilang relihiyosong pagkakakilanlan at katatagan.
Ang sinaunang moske na ito na itinayo noong taong 1576 AD, ay tuluyang nawasak ng dalawang beses sa kanyang makasaysayang pagtaas at pagbaba noong mga taong 1914 at 1992 AD, ngunit muling itinayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga mananampalataya at binuksan muli noong 2007 AD.
..........
328
Your Comment