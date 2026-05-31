  1. Home
  2. serbisyo
  3. Amerika

Analistang politikal ng Amerika sa reaksyon sa katawa-tawang pag-uugali ni Trump sa social media: Siya ay asal na parang isang sumpunging high school

31 Mayo 2026 - 10:16
News ID: 1820606
Analistang politikal ng Amerika sa reaksyon sa katawa-tawang pag-uugali ni Trump sa social media: Siya ay asal na parang isang sumpunging high school

Analistang politikal ng Amerika sa reaksyon sa katawa-tawang pag-uugali ni Trump sa social media: Siya ay asal na parang isang sumpunging high school teenager, hindi isang pangulo!.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analistang politikal ng Amerika sa reaksyon sa katawa-tawang pag-uugali ni Trump sa social media: Siya ay asal na parang isang sumpunging high school teenager, hindi isang pangulo!

Si Daniel Davis, retiradong koronel ng US Army:

Masasabi ko sa inyo nang may kumpiyansa na kung sina Barack Obama o Joe Biden, mga dating pangulo, ay nagpapuri sa kanilang sarili nang ganito, kokondena sila ng sinumang Republikano sa Amerika dahil sa kanilang pambata at hindi propesyonal na pag-uugali.

Sa mga tagasuporta ng pangulo, napakakaunting pang-unawa na ang paghamak sa tanggapan ng pangulo sa ganitong paraan - na siya sa kanyang pag-uugali ay mas katulad ng isang sumpunging high school teenager kaysa sa pinuno ng malayang mundo - ay mapanganib para sa ating lahat.

Paano natin siya maaasahan na gumawa ng matalino, maingat, at makatuwirang desisyon tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa pambansang seguridad, seguridad pang-ekonomiya, o maging sa ating pangunahing pamamahala, samantalang wala siyang ipinapakitang disiplina sa sarili sa anumang aspeto ng kanyang personal na buhay?

At ito ay isang kakila-kilabot na sitwasyon para sa ating bansa.

..........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha