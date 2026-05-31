Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aresto sa dalawang alipores na sangkot sa Zionist regime sa Urmia.
Sa pamamagitan ng pagsisikap ng hindi kilalang mga sundalo ni Imam Zaman (nawa'y pabilisin ng Allah ang kanyang pagdating) sa Islamic Revolutionary Guard Corps, dalawang traydor at alipores na sangkot sa Zionist regime ang inaresto sa Urmia.
Ang dalawang taksil na ito ay nagpapadala ng mga koordinado at lokasyon ng iba't ibang lugar tulad ng mga paaralan, moske, at mga base ng Basij resistance sa Telegram messenger, at pagkatapos ng pambobomba ay kumukuha sila ng mga larawan ng mga nasirang lugar at ipinapadala ang mga ito sa kaaway na Zionist.
