Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-6 na paliparan ng bansa ang magsisilbi sa mga pilgrim.
Sa operasyon ng pagbabalik ng mga pilgrim ng Banal na Bahay ng Allah sa bansa, humigit-kumulang 31 libong Iranian na pilgrim ang ibabalik sa loob ng 11 araw gamit ang 9 na sasakyang panghimpapawid.
Batay sa nakaplanong iskedyul, ang mga Iranian pilgrim ay ililipat mula sa Jeddah airport patungo sa anim na flight station kabilang ang Tehran, Mashhad, Zahedan, Shiraz, Gorgan, at Isfahan.
Ang unang flight ng pagbabalik ng mga pilgrim ay sa ika-11 ng Khordad mula Jeddah patungong Tehran.
