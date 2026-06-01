Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang Arabong analista: Hindi natakot ni Netanyahu ang Tehran; sa halip, nagbabago ang mga equation sa rehiyon.
Si Abdel Bari Atwan, manunulat at political analyst, sa kanyang pagtatasa ng kamakailang mga pag-unlad sa rehiyon ay nagpahayag na ang mga patakaran at aksyon ng Israel ay hindi nagkaroon ng inaasahang epekto sa regional equations.
Binanggit niya ang kalagayan ng rehiyon at sinabi: "Ang Iran, Lebanon, at Palestine ay patuloy na may determinadong papel sa kasalukuyang mga equation, at ang nangyayari ay hindi lamang isang pansamantalang labanan, bagkus maaaring ito ay isang senyales ng simula ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan."
Idinagdag pa ni Atwan: Ang Israel sa kasalukuyang yugto ay nahaharap sa isang antas ng pampulitika at estratehikong paghihiwalay, at ang takbo ng regional developments ay maaaring humantong sa muling pagbibigay-kahulugan sa umiiral na mga equation.
