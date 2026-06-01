Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-hack sa Instagram account ng Obama White House sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga larawan ni General Soleimani.
Inihayag ng Russia Today na sa naturang cyber attack, bilang karagdagan sa pagpapakalat ng mga larawan ni Hajj Qassem Soleimani, isang mensahe na may temang "Ang White House ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Shia" ang nai-post sa account na ito.
Wala pang opisyal na pahayag ang mga Amerikanong opisyal tungkol sa mga detalye ng hacking na ito at sa mga posibleng salarin ng cyber attack na ito.
