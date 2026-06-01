Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bakit madaling maimpluwensyahan ng ilang dayuhang channel ang Iranian audience.?
Mehrdad Farahmand, dating senior correspondent ng BBC:
Hino-hypnotize at brainwash ng Iran International channel ang mga tao ng Iran. Bago ito, ang Manoto channel ay naghanda ng daan sa loob ng maraming taon upang umabot sa ganitong punto.
Ang 24-na-oras na pagbomba ng negatibong balita ay nagpapadilim sa isip ng audience at naghahanda nito na tanggapin ang anumang anyo ng patnubay ng media.
Bakit ang isang channel tulad ng BBC, na may mas kaunting kagamitan kaysa sa isang panlalawigang channel natin, ay nakakalikha ng media wave?
