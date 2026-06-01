Video| Malawakang pagkasira ng isang nayon sa Myanmar dahil sa pagsabog

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagkasira ng isang nayon sa Myanmar dahil sa pagsabog.
Inihayag ng lokal at militar na awtoridad ng Myanmar na 55 katao (25 babae at 30 lalaki) kabilang ang 6 na bata ang namatay dahil sa aksidenteng pagsabog ng mga mineral na pampasabog sa lugar na kontrolado ng mga rebelde sa Myanmar.
Inihayag ng mga rescue worker na ang buong nayon ng Kaung Tat sa bayan ng Namkham ay halos nawasak at dose-dosenang tao ang nasugatan sa kalamidad na ito.
