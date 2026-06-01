Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamatay ng isang sundalo ng hukbo ng Britanya sa hilagang Iraq.
Ini-claim ng Ministry of Defense ng Britanya na isang sundalo ng kanilang bansa ang namatay kahapon sa isang insidenteng pang-pagsasanay sa hilagang Iraq.
Hindi nagbigay ang Ministry of Defense ng Britanya ng karagdagang detalye tungkol sa mga dahilan ng presensya ng kanilang mga sundalo sa rehiyon ng Kurdistan ng Iraq at ang dahilan ng kanyang pagkamatay sa rehiyong ito.
