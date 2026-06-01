Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng senior spokesperson ng Sandatahang Lakas tungkol sa patuloy na pag-atake sa Lebanon.
Si Sardar Shekarchi, senior spokesperson ng Sandatahang Lakas, na binanggit ang mga pag-atake ng Zionist regime sa Lebanon ay nagpahayag na ang rehimeng ito, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kalagayan ng tigil-putukan at pananalakay sa teritoryo ng Lebanon, ay nagdulot ng pagkamatay at pagkakasugat ng maraming sibilyan kabilang ang mga kababaihan at bata.
Pinuna rin niya ang paninindigan ng ilang Kanluraning bansa tungkol sa mga pangyayari sa Lebanon, at idiniin na ang patuloy na mga aksyon at pag-atake laban sa Lebanon ay hindi matitiis ng Sandatahang Lakas ng Islamic Republic of Iran at nagbabala sa bagay na ito sa Zionist regime at sa mga tagasuporta nito.
