Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ni Trump tungkol sa pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon kasunod ng babala ng Iran.
Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump noong Lunes ay naglabas ng mensahe sa Truth Social na nagsasabing: Nagkaroon ako ng napakamakabuluhang tawag sa telepono kay Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, at walang puwersang papasok sa Beirut, at ang sinumang sundalo na nasa daan patungo doon ay naibalik na.
Inangkin ni Trump: Sa parehong paraan, sa pamamagitan ng matataas na kinatawan, nagkaroon ako ng napakagandang tawag sa telepono sa Hezbollah, at sila ay sumang-ayon na ang lahat ng putok ay titigil, hindi sila aatakehin ng Israel at hindi rin sila aatake sa Israel.
Ang mensaheng ito ay inilabas ilang oras matapos magbabala ang Central Headquarters ng Khatam al-Anbiya na kung maisasagawa ang banta ng Zionist regime na bombahin ang Dahiyeh ng Lebanon, ang mga residente ng hilagang sinasakop na teritoryo ay dapat umalis sa lugar.
..........
328
Your Comment