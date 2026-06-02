Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Robert Pape: Ang mga kamakailang pag-unlad ay maaaring magpahiwatig ng pagtaas ng papel at kapangyarihan ng Iran sa mga equation ng rehiyon.
Si Robert Pape, propesor ng political science sa Unibersidad ng Chicago, na binanggit ang mga kamakailang posisyon tungkol sa regional developments, ay naniniwala na ang mga nagdaang pangyayari ay maaaring magpahayag ng pagtaas ng papel at kapangyarihan ng Iran sa mga equation ng rehiyon.
Binanggit niya ang posisyon ng Iran tungkol sa mga pangyayari sa Lebanon at sinabi: Idineklara ng Iran na hangga't nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Hezbollah, walang magaganap na usapan, at ang mismong bagay na ito ay naging maimpluwensya sa kamakailang mga pag-unlad.
Binalaan din ni Pape na ang pagbabawas ng kasalukuyang mga tensyon ay maaaring pansamantala lamang, at ang rehiyon ay nakaharap sa isang mahabang panahon ng kawalang-tatag at pagtaas ng tensyon.
