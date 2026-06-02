Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong pagsisiwalat ng BBC: Ang mga pag-atake ng Iran sa 20 base ng Amerika sa 8 bansa; ang pinsala ay higit pa sa opisyal na salaysay ng Washington.
Batay sa pagsusuri ng satellite imagery na inilathala ng BBC, ang mga pag-atake ng Iran mula nang magsimula ang mga labanan ay nag-target at nagdulot ng pinsala sa hindi bababa sa 20 military installation ng Estados Unidos sa 8 bansa sa Gitnang Silangan.
Ipinapakita ng mga ulat na ang mga pag-atakeng ito ay sumaklaw sa air defense systems, surveillance aircraft, fuel depots, at communication infrastructure, at nagdulot ng pinsala sa bilyong-dolyar na halaga.
Naniniwala ang mga analista na ang lawak at katumpakan ng mga pag-atakeng ito ay higit sa mga pagtatasa at opisyal na pahayag ng mga Amerikanong opisyal, at ang tunay na lawak ng pinsala ay maaaring higit pa sa ipinahayag hanggang ngayon.
