Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABN24 :-Ulat ng Reuters tungkol sa papel ng Starlink sa military operation ng Amerika at sa 12-araw na digmaan sa Iran.
Iniulat ng Reuters na ang hukbo ng Estados Unidos ay umasa sa Starlink network upang gabayan ang ilang drone system, at ang bagay na ito ay may papel sa pagtaas ng mga gastos na may kaugnayan sa military na paggamit ng serbisyong ito.
Kasabay nito, ang US Department of Defense ay pumirma ng bagong multi-bilyong dolyar na kontrata sa SpaceX para sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng military satellite communication network.
Sa ilang ulat din ay nakasaad na sa panahon ng 12-araw na digmaan, isang malaking bilang ng Starlink terminal ang aktibo nang illegal sa Iran at ginamit sa military operations.
