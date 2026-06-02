Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Yemen: Hindi namin hahayaang mag-isa ang Hezbollah sa pakikipaglaban.
Isinulat ng pahayagang Al-Akhbar ng Lebanon:
Ang Ansarallah, na handa sa militar para sa susunod na yugto ng pagharap sa kaaway, ay masusing sinusubaybayan ang mga pag-unlad sa kasalukuyang labanan sa pagitan ng Hezbollah at ng mga mananakop, at naghihintay sa kahilingan ng Hezbollah.
Isang mapagkukunan na malapit sa Ansarallah ang nagpahayag na hindi papayagan ng Sanaa na ang Lebanon ay agresyuhan at ang Hezbollah ay mag-isa sa pakikipaglaban.
