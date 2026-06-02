Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsulong ng mga sundalong Israeli sa timog Syria.
Iniulat ng lokal na mapagkukunan ng Syria na ang mga sundalo ng Zionist regime ay pumasok sa isa sa mga nayon ng lalawigan ng Quneitra sa timog Syria kasama ang higit sa 10 military vehicles.
Sa panahon ng operasyong ito, siniyasat at hinanap ng mga pwersa ng Zionist regime ang ilan sa mga bahay ng mga mamamayan sa nayong ito.
..........
328
Your Comment