Video| Pagkabigo ng senaryo ng pagkakawatak-watak ng Iran; hindi pagtatagumpay ng mga proyekto ng paggawa ng kawalang-katiwasayan sa hangganan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkabigo ng senaryo ng pagkakawatak-watak ng Iran; hindi pagtatagumpay ng mga proyekto ng paggawa ng kawalang-katiwasayan sa hangganan
Kasabay ng mga military attack ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, ayon sa mga mapagkukunan ng media, nagsimula ang isang multi-layered na pagsisikap na lumikha ng kawalang-katiwasayan sa mga hangganang rehiyon at buhayin ang mga separatistang grupo.
Ang planong ito ay diumano'y kinabibilangan ng pambobomba sa ilang depensibong posisyon, paglilipat ng armas sa loob ng bansa, at pagsisikap na organisahin ang mga kaugnay na elemento, ngunit sa pamamagitan ng intelligence dominance at operasyon ng security at military forces, ang senaryong ito ay nabigo at humantong sa pagkabigo ng proyekto ng pagkakawatak-watak ng Iran.
