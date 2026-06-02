Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng suporta para sa mga bilanggong Palestinian sa Nablus; panawagan para wakasan ang tortyur at pagsupil.
Ilang mamamayang Palestinian, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang rali sa gitnang lungsod ng Nablus, ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa mga bilanggong Palestinian sa mga bilangguan ng Zionist regime.
Binigyang-diin ng mga kalahok sa raling ito ang kanilang suporta sa mga bilanggo, hiniling na wakasan ang pagsupil, tortyur, pagkakait ng pangangalagang medikal, at ang mahihirap na kondisyon na umiiral sa mga bilangguan ng okupanteng rehimen, at ipinagdiinan ang patuloy na suporta ng mamamayan sa resistance at sa mga bilanggong Palestinian.
