Ipinagbawal ng Bahrain ang paglalakbay ng mga mamamayan nito sa Iran at Iraq.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-pinagbawal ng Bahrain ang paglalakbay ng mga mamamayan nito sa Iran at Iraq.
Ang Ministro ng Interyor ng Bahrain, na binanggit ang tinatawag nitong "mga alalahaning panseguridad sa rehiyon," ay nagpahayag na "ang paglalakbay ng mga mamamayang Bahraini sa Iran at Iraq ay ipinagbabawal hanggang sa karagdagang abiso."
Sa pahayag ng gobyerno ng Bahrain ay inaangkin na ang desisyong ito ay ginawa dahil sa kasalukuyang kalagayang panseguridad na nagreresulta mula sa "mga epekto ng pagsalakay ng Iran" at sa layuning pangalagaan ang seguridad ng bansa at matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayang Bahraini.
