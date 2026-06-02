Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Espanya: Hindi kami lalahok sa anumang aksyon na magpapataas ng tensyon sa Iran.
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Espanya, na ipinagtatanggol ang malayang paninindigan ng Madrid tungkol sa digmaan laban sa Iran, ay nagpahayag: Ang kanyang bansa ay hindi lalahok sa anumang aksyong militar o nagpapataas ng tensyon, at itinuturing ang pagsunod sa internasyonal na batas bilang sentro ng patakarang panlabas ng Espanya.
