Video | Pinahinto nila ang kapayapaan, dahil natatakot sila sa isang kapayapaan kung saan ang Iran ay hindi matatalo at mas makapangyarihan!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinahinto nila ang kapayapaan, dahil natatakot sila sa isang kapayapaan kung saan ang Iran ay hindi matatalo at mas makapangyarihan!
Anna Casparyan at Cenk Uygur, mamamahayag at political analyst:
Gusto kong maunawaan ng mga Amerikano kung sino ang tunay nilang mga panginoon at malaman kung sino talaga ang kanilang mga alipin... Sa palagay mo ba ang Amerika ay pinamumunuan ng mga tao mismo? Hindi, kundi ang Israel ito!
Noong may posibilidad ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran, tumutol ang Israel at sinalakay ang Lebanon.
Anumang bagay na hindi pabor sa Israel, ito ay hinaharangan at pinipigilan nila!
