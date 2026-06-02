Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Munisipalidad ng Tehran: Tatlong araw na pagpupugay ang nakatakda para sa pinunong martir | Ang prusisyon sa Tehran ay tatagal nang hindi bababa sa 24 na oras.
Toklizadeh:
Ang lugar ng libingan ng pinunong martir ay ayon sa kanyang testamento at payo ng kanyang mga malalapit ay nasa banal na dambana ni Imam Rida (Sumakanya nawa ang kapayapaan), at doon siya magpapahinga.
Ang Mashhad ay may sariling natatanging kapaligiran; dahil sa silangang bahagi ng bansa, malaki ang posibilidad na magkakaroon ng pinakamaraming dumalo mula sa mga kalapit na bansa. Posibleng tanggapin natin ang mahal nating mga Pakistani, Afghani, Indian, Bangladeshi, at mga tao ng Kashmir sa Mashhad. Ang pagdaraos ng prusisyon para sa labi ng pinunong martir sa Iraq ay pinag-aaralan pa.
Ang prusisyon para sa labi ng pinunong martir sa tatlong lungsod ng Tehran, Qom, at Mashhad ay tiyak na, at kami ay naghahanda para sa isang populasyon na higit sa 15 hanggang 20 milyong katao sa kabisera.
