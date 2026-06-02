Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakamatay ng isang mag-asawang Israeli dahil sa mga problemang pinansyal.
Iniulat ng Hebrew media na isang mag-asawang Israeli ang natagpuang walang mga senyales ng buhay sa loob ng kanilang tumigil na sasakyan.
Ipinakikita ng pagsisiyasat ng pulisya na walang ebidensya ng krimen sa insidenteng ito, at ang dalawang indibidwal ay nagpakamatay dahil sa mahirap at paghihigpit na kalagayang pinansyal.
..........
328
Your Comment