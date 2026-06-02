Video| Hezbollah: Hindi namin tatanggapin ang equation na "Dahiyeh laban sa hilagang mga settlement"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Hindi namin tatanggapin ang equation na "Dahiyeh laban sa hilagang mga settlement"
Si Mahmoud Qamati, Pangalawang Tagapangulo ng Political Council ng Hezbollah, habang tinatanggihan ang ipinipilit na equation ng Tel Aviv na "Dahiyeh laban sa hilagang mga settlement," ay nagbabala na ang resistance ay hindi uurong sa agresibong patakarang ito.
Idiniin ni Mahmoud Qamati na hindi kailanman tatanggapin ng Hezbollah ang equation na Dahiyeh laban sa hilagang mga settlement.
Ipinahayag niya na kung ang Zionist regime ay magsagawa ng pag-atake laban sa Dahiyeh ng Beirut, ang Hezbollah ay magbibigay ng tugon sa pamamagitan ng pag-target sa mga posisyong "mas malalim" sa loob ng mga sinasakop na teritoryo.
