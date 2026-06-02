Video| Ang pagbabawal ng Quran sa pagnanasa sa katanyagan at maling papuri

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pagbabawal ng Quran sa pagnanasa sa katanyagan at maling papuri.
Ang Kataas-taasang Allah sa talata 188 ng Surah Al-Imran ay mahigpit na kinokondena ang mga taong uhaw sa hindi nararapat na pagkilala at papuri; mga taong gustong hikayatin sila ng iba para sa gawaing hindi nila ginawa o birtud na wala sila.
Mas masahol pa, ang mga taong nananatiling tahimik sa harap ng mga maling pananaw na ito upang mapanatili ang kanilang huwad na reputasyon. Itinuturing ng Banal na Quran ang ganitong ugali bilang isang moral na karamdaman na nararapat sa kaparusahan.
