Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Infographic | Pagpapakita ng Quran sa sermon ng Ghadir (12) - Pagtatatag ng pamumuno (Wilayah) sa landas ng tuwid na daan (Sirat al-Mustaqim).
Sa sermon ng Ghadir, ang Banal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), sa pamamagitan ng pahayag na ang "tuwid na daan" ay ang landas ng banal na patnubay, ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang simula ng landas na ito, at si Amir al-Mu'minin Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang mga Imam mula sa kanyang lahi bilang mga tagapagpatuloy nito.
Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagbigkas ng Surah Al-Fatiha, ikinonekta niya ang katotohanang ito sa teksto ng Quran, at ipinaliwanag ang posisyon ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa paggabay sa pamayanan bilang mga gabay sa tuwid na daan.
