Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ganap na pagtigil ng mga flight sa Bahrain, Kuwait, at UAE kasunod ng mga air strike
Iniulat ng Arab media noong Martes, Hunyo 3, 2026 (13 Khordad 1404) na dahil sa malawakang air strike, ang operasyon ng lahat ng paliparan at lahat ng passenger at cargo flight sa tatlong bansa ng Bahrain, Kuwait, at United Arab Emirates ay ganap na nasuspinde. Batay sa mga ulat na ito, ang airspace ng mga bansang ito ay tuluyang isinara at ang mga international airline ay napilitang magpalit ng ruta o kanselahin ang kanilang mga flight. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa social media at ilang regional news agency, na lumikha ng mga alalahanin tungkol sa paglawak ng labanan sa Persian Gulf.
Sa pagsubaybay sa chain ng pagpapalaganap, ang balitang ito ay unang lumabas sa Persian-language media tulad ng "Shahrarani News" at "Fars" (Fars News Agency ng Iran), na direktang nag-refer nito sa "Arab media" nang hindi binabanggit ang tiyak na pangalan. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita na ang pangunahing Arab sources ay kinabibilangan ng mga Telegram channel na kaalyado sa resistance front at ilang Syrian at Lebanese news account. Kasabay nito, wala sa mga opisyal na news agency ng Bahrain, Kuwait, o UAE (tulad ng WAM, KUNA, BNA) ang nagkumpirma ng alegasyong ito. Kaya naman, ang unang balita ay walang direktang at nakumpirmang source, at mas kahawig ng mga hindi opisyal na ulat.
Batay sa maaasahang datos mula sa flight tracker (tulad ng Flightradar24) at mga sumunod na pahayag ng mga departamento ng depensa ng nabanggit na mga bansa, ang naganap noong madaling-araw ng Miyerkules, Hunyo 3, 2026 ay isang pinagsamang missile at drone attack mula sa Iran laban sa mga military target ng Amerika sa rehiyon. Ang mga pag-atakeng ito ay partikular na tinarget ang mga base ng Amerika sa Doha (Qatar), Al Dhafra (UAE), at Sabah Al Ahmad area (Kuwait). Bilang agarang reaksiyon: Isinara ng Bahrain ang airspace nito sa mataas na alert level sa loob ng 45 minuto at itinigil ang mga papasok na flight sa Bahrain International Airport. Isinara ng Kuwait ang Kuwait International Airport sa loob ng dalawang oras at kinansela ang ilang flight mula Turkey at Egypt. Sinuspinde rin ng UAE ang mga flight sa Dubai at Abu Dhabi airports, ngunit ang air defense system ng UAE sa tulong ng koordinasyon ng Amerika ay bumaril ng 8 attacking drone bago pa man makarating sa mga residential area.
Gayunpaman, taliwas sa unang pag-aangkin ng "ganap at matagal na pagtigil," ang naganap na abala ay tumagal lamang ng maximum na 3 oras. Pagsapit ng tanghali ng parehong araw, ang airspace ng lahat ng tatlong bansa ay ganap na binuksan at bumalik sa normal ang mga regular na flight. Ang Emirates airline ay naglabas ng abiso na ang flight schedule ay bumalik na sa normal, at ilang flight lamang patungong Tehran at Baghdad ang nanatiling kanselado.
Ang malawakang pagpapalaganap ng balitang "ganap na pagtigil ng mga flight sa Bahrain, Kuwait, at UAE" sa mga unang oras ng pag-atake ay may sumusunod na estratehiko at media na dahilan: Ang sikolohikal na kapaligiran ng digmaan sa mga unang oras ng missile attacks ay nagdulot ng kalituhan at pansamantalang pagkaputol ng komunikasyon, at ang ilang hindi opisyal na sources ay nag-ulat ng kumpletong paglabas sa normal na kalagayan sa pamamagitan ng pagmamalabis. Sa kabilang banda, ang ilang media na kaalyado ng resistance front ay nagnanais na ipakita ang deterrent power ng Iran at lumikha ng takot sa mga bansang nagho-host ng mga base ng Amerika. Gayundin, ang kawalan ng mga international journalist na nakatalaga sa mga paliparan ng mga bansang ito sa sandali ng pag-atake ay naging dahilan upang ang hindi nakumpirmang balita sa cyberspace ay mauna sa opisyal na impormasyon.
Sa pangwakas na buod, ang ulat ng "ganap na pagtigil ng mga flight sa Bahrain, Kuwait, at UAE" ay tiyak na tumutukoy sa pangyayari noong umaga ng Hunyo 3, 2026, ngunit ang nilalaman nito ay pinalaki at ang "ganap na pagtigil" ay hindi ganap, kundi isang pansamantala at rehiyonal na pagsususpinde sa loob ng ilang oras. Kinumpirma ng maaasahang international sources (Reuters, Al Jazeera English, Associated Press) kalaunan na ang mga pag-atake ng Iran ay hindi nagdulot ng malubhang pinsala sa air infrastructure at ang air defense system ng Arab Gulf states ay matagumpay na naitaboy ang karamihan sa mga banta. Gayunpaman, ang mismong pangyayaring ito ay nagpapakita ng malaking pagtaas ng military tension sa rehiyon at ang posibilidad ng paglawak nito sa ganap na pagsasara ng airspace sa malapit na hinaharap.
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