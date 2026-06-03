Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinumpirma ng sentral na utos ng hukbo ng Amerika ang mga missile attack ng Iran sa mga base nito sa Kuwait at Bahrain
Iniulat ng internasyonal na media noong madaling-araw ng Miyerkules, Hunyo 3, 2026 (13 Khordad 1404) na ang United States Central Command (CENTCOM) ay naglabas ng opisyal na pahayag na kinukumpirma ang malawakang missile at drone attack ng Iran laban sa mga military base ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Ang kumpirmasyong ito ay dumating ilang oras matapos ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay pormal na kumuha ng responsibilidad para sa mga pag-atake at idineklara na tinarget nito ang base ng Fifth Fleet ng US Navy sa Bahrain at ang US air base sa Kuwait.
Ang pagsusuri sa pinagmulan ng balita ay nagpapakita na ang anunsyong ito ay unang inilathala sa opisyal na X account (dating Twitter) ng CENTCOM at pagkatapos ay ibinalita ng mga internasyonal na news agency kabilang ang Reuters, Associated Press, BBC, at Persian-language media tulad ng IRNA, BBC Persian, at Euronews Persian. Ang opisyal na Kuwaiti state news agency (KUNA) ay nagkumpirma rin ng mga pag-atake at inihayag na ang mga sirena ng babala ay tumunog sa ikalawang pagkakataon sa gabi, at ang air defense system ng bansa ay humaharap sa "hostile" missile at drone attacks.
Batay sa buong teksto ng pahayag ng CENTCOM na inilathala din sa opisyal na website ng utos na ito, ang mga teknikal na detalye ng pag-atake ay ang mga sumusunod: Nagpaputok ang Iran ng ilang ballistic missiles patungo sa mga karatig bansa sa rehiyon, ngunit wala sa mga ito ang tumama sa kanilang mga itinalagang target. Dalawang Iranian missile na pinaputok patungong Kuwait ay bumagsak o nagkawatak-watak bago makarating sa target, at tatlong iba pang missile na nagtarget sa Bahrain ay agad na naharang at winasak ng US at Bahraini air defense system. Kasunod nito, isang bagong alon ng Iranian drones na naglalayong atakihin ang mga pwersang Amerikano sa Kuwait ay binaril bago makarating sa kanilang mga target. Dinakip at winasak din ng mga pwersang Amerikano ang tatlong one-way attack drone na pinaputok ng Iran patungo sa mga sibilyang sasakyang pandagat na naglalayag sa tubig ng rehiyon.
Idinagdag pa ng CENTCOM sa kanilang pahayag na bilang tugon sa mga pag-atakeng ito, ang mga pwersang Amerikano ay nagsagawa ng "self-defense" strikes laban sa isang Iranian military ground control station sa Qeshm Island. Ang mga ganting pag-atakeng ito ay nagtarget sa mga pasilidad ng militar ng Iran sa pinakamalaking isla ng Persian Gulf. Idiin ng CENTCOM na sa lahat ng mga pag-atake ng Iran, walang American personnel ang namatay o nasugatan, at walang anumang kagamitang militar ng Estados Unidos ang nasira. Itinuring din ng US Central Command na ganap na "kasinungalingan" ang pag-aangkin ng Islamic Revolutionary Guard Corps na ang mga missile at drone ay tumama sa Fifth Fleet headquarters sa Bahrain at sa US air base sa rehiyon, at idineklara na ang lahat ng mga pag-atake ng Iran ay nabigo.
Samantala, inilarawan din ng mga opisyal ng Kuwait at Bahrain ang kanilang mga depensibong hakbang. Ang hukbo ng Kuwait ay naglabas ng anunsyo na ang air defense system ng bansa ay humaharap sa "hostile" missile at drone attacks, at ang anumang tunog ng pagsabog ay resulta ng pagharang sa mga pag-atakeng ito. Hiniling din ng Ministry of Interior ng Kuwait sa mga mamamayan na lumayo sa mga nagkalat na bahagi o kahina-hinalang labi, at makipag-ugnayan kaagad sa emergency number kung may makita. Sa Bahrain, pinatunog din ng Ministry of Interior ang mga sirena ng babala at hiniling sa mga residente na "manatiling kalmado at pumunta sa pinakamalapit na ligtas na lugar."
Sa mas malalim na pagsusuri ng pangyayaring ito, maraming mahahalagang punto ang dapat banggitin. Una, ang mga pag-atakeng ito ay naganap habang isang marupok na tigil-putukan ay umiiral sa pagitan ng Amerika at Iran mula noong Abril 2026, at ang pangyayaring ito ay maituturing na pinakaseryosong military conflict sa pagitan ng dalawang bansa mula nang itatag ang tigil-putukan na iyon. Pangalawa, ang motibo ng Iran sa pag-atakeng ito ay inilarawan bilang paghihiganti sa operasyon ng Amerika laban sa isang tanker at gayundin sa pag-atake sa communication tower ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa timog ng Qeshm Island. Pangatlo, sabay na inihayag ng CENTCOM ang pagpapatupad ng naval blockade laban sa tanker na "MT Lexi" na may bandila ng Botswana na patungo sa Kharg Island sa internasyonal na tubig. Isang American helicopter ang nagpaputok ng Hellfire missile at pinatay ang makina ng tanker na ito.
Pang-apat, ang anunsyo ng ganap na pagtigil ng mga flight sa Bahrain, Kuwait, at UAE na inilabas kasabay ng mga pag-atakeng ito ay ngayon ay mas umaayon sa opisyal na pahayag ng CENTCOM at mga field reports; bagaman ang pagtigil ng mga flight ay pansamantala at hanggang sa maalis ang banta sa himpapawid. Panglima, habang ang Islamic Revolutionary Guard Corps at Iranian state media ay naglabas ng mga video na nagpapakita ng mga missile na tumatama sa mga target, ang BBC at iba pang internasyonal na news agency ay nagpahayag na hindi nila kayang patunayan nang nakapag-iisa ang mga larawang ito.
Sa pangwakas na buod, ang pahayag ng kumpirmasyon ng CENTCOM ay mahalaga dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pormal na inamin ng sentral na utos ng hukbo ng Amerika na ang malawakang missile at drone attack mula sa Iran laban sa mga base ng bansa sa Kuwait at Bahrain ay naganap, ngunit sa parehong oras ay mariing iginiit na ang lahat ng mga pag-atakeng ito ay nabigo at walang nasawi o pinsala sa mga pwersa at kagamitang Amerikano. Ang malinaw na pagkakasalungatan sa pagitan ng mga salaysay ng Iran at Amerika tungkol sa antas ng tagumpay ng mga pag-atakeng ito ay nananatili, at dahil sa pagiging sensitibo ng rehiyon at ang pagpapatuloy ng nuclear talks (na muling binigyang-diin ni Donald Trump na ipagpapatuloy), ang anumang karagdagang paglala ng mga labanan ay maaaring tuluyang sirain ang marupok na tigil-putukan at ilubog ang rehiyon sa isang bagong yugto ng military tensions.
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