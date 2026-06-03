Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-target sa tradisyonal na diplomasya ng Muscat; Pinagpilian ng Washington ang Oman sa pagitan ng Iran at Amerika
Batay sa isang ulat na inilathala ng pahayagang Wall Street Journal noong Hunyo 1, 2026 (11 Khordad 1405), ang gobyerno ng Amerika ay lalong hindi nasisiyahan sa neutral na posisyon ng Oman patungo sa Iran at pinipilit ang bansang ito na lumayo sa Iran at putulin ang diplomatikong relasyon nito sa Tehran. Ang mga panggigipit na ito ay ginagawa sa panahong ang Oman ay kumilos bilang isang mapagkakatiwalaang tagapamagitan sa pagitan ng Amerika at Iran sa loob ng ilang dekada, at sa kamakailang digmaan ay nagtagumpay din itong magbukas ng mga air corridor sa rehiyon.
Batay sa impormasyong ibinigay ng mga Amerikano at Arabong opisyal sa Wall Street Journal, sinusuri na ngayon ng Estados Unidos ang pag-uugali ng Oman sa Iran bilang "pagalit" at labag sa sarili nitong interes. Binantaan kamakailan ng administrasyong Trump ang Oman na kung hindi ito makikipagtulungan, haharap ito sa matinding parusang pang-ekonomiya at maging sa mga military attack. Ang pinakamahalagang isyu na nagpataas ng tensyon ay ang ulat na ang Iran at Oman ay nagbabalak na maningil ng bayad sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, ang mahalagang arterya ng enerhiya sa mundo. Ayon sa ulat na ito, ipinapakita ng isang bagong intelligence assessment na pinaplano ng Oman na makipagtulungan sa Iran sa pagpataw ng naturang mga bayad, isang bagay na mahigpit na itinanggi ng Oman nang ilang beses.
Ang administrasyong Trump, na may matinding paninindigan laban sa anumang pagkagambala sa daloy ng enerhiya, ay naglabas ng malinaw na mga banta bilang tugon sa isyung ito. Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay tahasang sinabi: "Ang Oman ay dapat kumilos tulad ng iba, kung hindi, mapipilitan kaming tamaan sila." Si Scott Bessent, Kalihim ng Treasury ng Amerika, ay nagbabala rin na kung ang Oman ay tatahak sa landas na ito, ang Washington ay magpapataw ng matinding parusa laban sa Muscat.
Sa kabilang banda, ang gobyerno ng Oman, na nagulat sa biglaang pagbabago ng tono ng Washington, ay sinubukang huwag umatras sa posisyon nito. Isang hindi pinangalanang Arabong opisyal ang nagsabi na "ang mga opisyal ng Oman ay nabigla sa biglaang pagalit na ito ng Amerika." Ang Ministri ng Impormasyon ng Oman ay tumanggi na magkomento nang direkta tungkol sa mga panggigipit ng Washington, ngunit ang Ministro ng Impormasyon ng bansa, si Abdullah bin Nasser al-Harasi, ay naglabas ng isang maikling pahayag na nagsasabing: "Ang Oman ay handang makipagtulungan sa Amerika at sa lahat ng responsableng kasosyo upang palakasin ang katatagan at maiwasan ang pagkagambala."
Pagsusuri: Ang diplomasya ng Oman ay nakabatay sa prinsipyo ng "positibong balanse." Ang maliit na bansang ito na may populasyon na mas mababa sa limang milyon ay palaging nagsikap na gampanan ang papel ng isang "stabilizer actor" sa pamamagitan ng pagpapanatili ng magiliw na relasyon sa lahat ng rehiyonal na manlalaro. Ngayon, sa paglala ng mga rehiyonal na pagtutunggali, ang pamamaraang ito ay nahaharap sa isang seryosong hamon. Sa isang banda, umaasa ito sa seguridad at ekonomiya sa mga Kanluraning kasosyo at Amerika, at sa kabilang banda, dahil sa kalapitan at matagal nang ugnayan sa Iran, hindi nito maaaring balewalain ang impluwensya ng kapitbahay nito sa hilaga. Ang kasalukuyang posisyon ng Oman ay sa katunayan ay isang klasikong "security dilemma" na nangyayari para sa maliliit at katamtamang bansa sa internasyonal na sistema. Tamang nauunawaan ng Oman na ang pagpapanatili ng mga channel ng komunikasyon kahit sa pinakamalalang kondisyon ay hindi pagkakanulo sa Amerika, kundi isang matalinong patakaran para sa pamamahala ng krisis. Ngunit sa paningin ng Washington, na sumusunod sa pamamaraang "kasama namin o laban sa amin," ang neutralidad na ito ay itinuturing na katumbas ng poot. Ang bagong pagtutunggaling ito sa relasyon ng dalawang lumang kaalyado ay isang babala sa lahat ng bansa sa rehiyon na ang espasyo para sa diplomatikong maniobra sa kondisyon ng ganap na digmaan ay mabilis na nagsasara, at ang bawat bansa ay mapipilitang pumili sa pagitan ng "pagsama o pagiging kaaway."
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