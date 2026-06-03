Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sandatahang Lakas: Ipagtatanggol namin ang Iran at ang mga mithiin ng Rebolusyon hanggang sa huling hininga.
Ang Pangkalahatang Staff ng Sandatahang Lakas at ang Central Headquarters ng Khatam al-Anbiya ay nagpahayag sa okasyon ng anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini at ng pag-aalsa noong 15 Khordad:
Ang kamakailang pag-aapoy ng digmaan ng Amerika at ng Zionist regime ay nagpamalas ng tunay na mukha ng mga huwad na tagapagtaguyod ng karapatang pantao; ang pagkamartir ng 168 na inosenteng bata sa Minab school ay isa lamang halimbawa ng kanilang mga krimen.
Ang sambayanang Iran ay hindi uurong sa harap ng banta at pagsalakay, at ipagpapatuloy ang landas ng karangalan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pananampalataya.
Ang makapangyarihang Sandatahang Lakas ay magtatanggol sa mga mithiin ng Islamic Revolution at sa kinabukasan ng Iran hanggang sa huling hininga, at hindi papayagang maisakatuparan ang mga layunin ng mga kaaway.
Ang mga kaaway na Amerikano at Zionist ay walang ibang paraan kundi ang pagsuko sa harap ng determinasyon ng Sandatahang Lakas at ng mulat na sambayanang Iran.
Ang sambayanang Iran, sa ilalim ng patnubay ng Lider ng Rebolusyon, ay magpapatuloy sa landas ng paglaban at pagtatanggol sa katotohanan hanggang sa huling tagumpay.
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