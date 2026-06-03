Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng intelligence official ng Zionist regime tungkol sa panganib ng hindi sinasadyang paglala ng tensyon sa Persian Gulf.
Si Dennis Citronovich, dating pinuno ng Iran desk sa military intelligence ng Zionist regime, na binanggit ang pagtaas ng tensyon sa Persian Gulf ay nagbabala na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang sitwasyon nang walang pag-abot sa isang kasunduan ay maaaring humantong sa isang hindi makontrol na paglala; isang sitwasyon na ayon sa kanya, higit na bunga ng maling pagkalkula at cycle ng aksyon at reaksyon kaysa sa sinadyang desisyon para sa digmaan.
..........
328
Your Comment