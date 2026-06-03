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Video| Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop

3 Hunyo 2026 - 14:22
News ID: 1821977
Video| Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop

Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop.

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