Video| Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop.
..........
328
Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsunog ng mga sakahan at bahay ng mga Palestinian; isang eksenang ginagawa araw-araw ng mga mananakop.
..........
328
Your Comment