Video| Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime.
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328
Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime.
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328
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