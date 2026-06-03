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Video| Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime

3 Hunyo 2026 - 14:27
News ID: 1821978
Video| Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime

Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pagkasira sa bayan ng Tebnine sa timog Lebanon dahil sa mga brutal na pag-atake ng hukbo ng Zionist regime.

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