Video|Hindi totoo ang sabi ng Amerika tungkol sa mabilis na pagbubukas ng Strait of Hormuz

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi totoo ang sabi ng Amerika tungkol sa mabilis na pagbubukas ng Strait of Hormuz.
Sinabi ni Robin Mills, direktor ng Qamar Energy consulting center: Lagi naming alam na isasara ng Iran ang Strait of Hormuz kung magkaroon ng labanan, ngunit inakala na mabilis na bubuksan ito ng Amerika pagkatapos ng ilang linggo ng labanan at magpapatuloy ang normal na pagdaan.
Ngunit sa katotohanan ay nakita naming hindi nangyari ang ganoong bagay, at ang pagdaan ng mga barko ay halos ganap na tumigil.
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