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Video| Pagtakas ng mga settler patungo sa silungan ng Kiryat Shmona, ilang minuto ang nakalipas

3 Hunyo 2026 - 14:57
News ID: 1821986
Video| Pagtakas ng mga settler patungo sa silungan ng Kiryat Shmona, ilang minuto ang nakalipas

Pagtakas ng mga settler patungo sa silungan ng Kiryat Shmona, ilang minuto ang nakalipas.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtakas ng mga settler patungo sa silungan ng Kiryat Shmona, ilang minuto ang nakalipas.

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