Video| Senador ng Amerika: Si Netanyahu ay naghintay ng 40 taon para sa isang hangal na pangulo upang atakihin ang Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senador ng Amerika: Si Netanyahu ay naghintay ng 40 taon para sa isang hangal na pangulo upang atakihin ang Iran.
Sinabi ni Senador Van Hollen sa isang pagdinig na nagsasalita kay Marco Rubio, na mariing pinupuna sina Trump at Netanyahu: Ito ang unang pampublikong sesyon mula nang magsimula ang digmaan na ayon sa kanya ay sinimulan ni Trump at ng Punong Ministro ng Israel laban sa Iran.
Binanggit niya ang mga nakaraang pahayag ni Netanyahu at idinagdag: Si Netanyahu ay naghintay ng 40 taon para sa isang araw na tulad nito at sa wakas ay nakahanap ng isang pangulo na sapat na hangal at mapangahas upang makasama siya.
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