Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Iran ay hindi isang paper tiger na kayang ibagsak tulad ng Venezuela; kailangan ni Netanyahu ang patuloy na digmaan.
Si Colin Clarke, executive director ng Soufan Center, na nagbigay-diin sa mga limitasyon ng kapangyarihang militar laban sa Iran ay nagsabi na ang Islamic Republic of Iran ay hindi isang bansa na maaaring pilitin na sumuko o ibagsak sa pamamagitan ng military pressure.
Sa kanyang panayam sa Al Jazeera, itinuring din niya ang patuloy na tensyon at military operations ng Israel bilang higit na nauugnay sa panloob na pampulitikang kalagayan ni Benjamin Netanyahu kaysa sa mga isyu sa seguridad, at idiniin na ang pagpapatuloy o pagtigil ng digmaan ay nakasalalay sa papel ng Amerika.
Nilinaw din ni Clarke na dapat tanggapin ng Washington ang mga katotohanan sa larangan, dahil ang kakayahang militar lamang ay hindi kayang makamit ang lahat ng pampulitikang layunin.
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