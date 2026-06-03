Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerika at ang salaysay ng "pagtatanggol sa sarili"; reaksyon ni Caitlin Johnstone sa pag-aangkin ng CENTCOM.!
Si Caitlin Johnstone, Australyanang manunulat, bilang tugon sa pahayag ng CENTCOM at sa pagtawag na "depensibo" sa agresyon ng Amerika kagabi sa isla ng Qeshm, ay sumulat:
Ang Amerika ay umaatake lamang para sa "pagtatanggol sa sarili." Pambobomba sa isang bansa sa kabilang panig ng mundo? Pagtatanggol sa sarili. Pagsisimula ng digmaan at walang dahilang agresyon? Pagtatanggol sa sarili.
Pag-atake sa iyong bahay at pagpatay sa iyo habang natutulog? Pagtatanggol sa sarili. Kung papatayin ka ng Amerika, ganito nila gagawing parang ikaw ang may kasalanan!
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