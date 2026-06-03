Ang anumang pagalit na aksyon ay sasalubungin ng agarang at mapagpasyahang tugon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Nagbabala si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, noong Miyerkules na "ang anumang pagalit na aksyon laban sa mga interes o teritoryo ng Iran ay sasalubungin ng agarang, mapagpasyahan, at pagsisising tugon."
Si Araghchi, na nagsalita ilang oras matapos kumpirmahin ng United States Central Command (CENTCOM) ang mga missile attack ng Iran laban sa mga base ng Amerika sa Kuwait at Bahrain, ay nagpahayag na ang sandatahang lakas ng Iran ay nagsasagawa ng depensibong operasyon sa loob ng balangkas ng "lehitimong karapatang ipagtanggol ang sarili."
Ayon sa opisyal na ahensya ng balita ng Islamic Republic (IRNA), sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas: "Ang aming sandatahang lakas ay nagsasagawa ng depensibong pag-atake sa loob ng balangkas ng lehitimong karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa mga lugar kung saan pinapayagan ang Estados Unidos na gamitin ang mga ito upang atakihin ang sibilyang pagpapadala at labagin ang tigil-putukan."
Binanggit ni Araghchi ang apat na dekada ng parusa at panggigipit laban sa Iran at idinagdag: "Ang hindi nila nakamit sa pamamagitan ng mga parusa at digmaan ay hindi rin makakamit sa pamamagitan ng higit na digmaan." Nang hindi binanggit ang karagdagang detalye tungkol sa uri ng tugon ng Iran sakaling magkaroon ng paglala ng tensyon, idiniin niya na ang Islamic Republic ngayon ay may "kinakailangang pagpigil."
Ang mga pahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran ay inilabas ilang oras matapos naako ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang responsibilidad para sa malawakang missile at drone attack sa mga base ng Amerika sa Kuwait at Bahrain kaninang madaling-araw ng Miyerkules. Kinumpirma ng CENTCOM ang mga pag-atakeng ito sa isang pahayag, ngunit ipinahayag na ang lahat ng missile at drone ay naharang o nawasak, at walang nasawi o pinsala sa mga pwersa at kagamitang Amerikano.
Iniulat din ng Reuters at Associated Press ang mga bahagi ng pahayag ni Araghchi, na binabanggit ang "pinakamatinding diplomatikong tono ng Tehran sa mga nagdaang linggo." Samantala, inihayag ng Russia noong Martes na ang muling pagsisimula ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine ay nakasalalay sa mga pag-unlad na may kaugnayan sa Iran. Iniulat din na ang Oman ay nasa ilalim ng panggigipit mula sa Amerika na pumili sa pagitan ng Washington at Tehran.
Ang emergency meeting ng Supreme National Security Council ng Iran ay ginanap bago ang mga pahayag ni Araghchi, bagaman hindi inilathala ang mga detalye ng pagpupulong na ito.
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