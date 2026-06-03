Punong Ministro ng France: Dapat wakasan ng Israel ang iligal na pananakop nito sa teritoryo ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paris – Ahensyang Balita ng Pransya (Hunyo 3, 2026) – Si Sébastien Lecornu, Punong Ministro ng Pransya, noong Miyerkules sa Pambansang Asembleya ng kanyang bansa bilang tugon sa tanong ng isang kinatawan, ay nanawagan para sa agarang pagtatapos ng "illegal na pananakop" ng teritoryo ng Lebanon ng hukbo ng Israel at pagtigil ng military operations sa bansang ito.
Si Lecornu, sa mga pahayag na may hindi inaasahang at mapagpasyang tono, ay nagpahayag na ang pagpapatuloy ng digmaan sa Lebanon ay "walang anumang katwiran" at sa katagalan ay makakasama pa sa seguridad ng Israel mismo. Binanggit ng Punong Ministro ng Pransya ang marupok na tigil-putukan at sinabi: "Ang tigil-putukan na ito ay higit na isang 'tigil-putukan sa pamamagitan ng apoy' kaysa kapayapaan. Ang sitwasyong ito ay hindi katanggap-tanggap at dapat wakasan ng Israel ang digmaang ito at ang iligal na pananakop sa teritoryo ng Lebanon."
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, sinuri niya ang krisis sa Lebanon mula sa rehiyonal na pananaw at ang kaugnayan nito sa nuclear file ng Iran. Binalaan ni Lecornu na ang hindi pagpansin sa isyu ng Lebanon ay magpapabigo sa anumang pagsisikap na malutas ang alitan sa Iran. Kanyang sinabi: "Walang magiging komprehensibong solusyon sa digmaang ito sa Iran maliban kung ang isyu ng Lebanon ay nasa sentro ng atensyon. Ang mga pag-unlad sa Lebanon ay may direktang epekto sa kasalukuyang usapan sa pagitan ng Amerika at Iran."
Ang Punong Ministro ng Pransya, sa pagpuna sa military strategy ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay nagdagdag: "Malinaw nating nakikita na ang estratehiya ng patuloy na digmaan na hinahabol ni Netanyahu ay hindi lamang dapat pigilan, ngunit nangangailangan din ng pakikipagtulungan sa mga rehiyonal na kasosyo at Amerika upang kumilos patungo sa landas ng kapayapaan." Binalaan niya na ang mga aksyon ng gobyerno ng Israel ay nagsasapanganib sa seguridad ng sarili nitong bansa sa gitna at mahabang panahon.
Binanggit din ni Lecornu ang pagtaas ng mga labanan mula noong Marso 2, 2026 na nagresulta sa pananakop ng ilang lugar sa timog Lebanon, at inihayag na ang France ay magpaparami ng kanyang makataong tulong sa Lebanon nang "dalawa hanggang tatlong beses" sa mga darating na linggo. Ayon sa datos ng mga opisyal ng Lebanon, ang kamakailang karahasan ay nag-iwan na ng higit 3,468 na patay at mahigit isang milyong lumikas.
Kapansin-pansin na ang mga pahayag ni Lecornu ay ginawa sa panahong nitong mga nakaraang araw, ang matataas na opisyal ng Pransya kabilang ang kalihim ng ugnayang panlabas ng bansa ay nanawagan din para sa isang emergency meeting ng Security Council upang talakayin ang paglala ng tensyon sa Lebanon.
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