Nagpapatuloy ang pagkarga ng langis sa Kharg

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Kinumpirma ng satellite imagery na isang napakalaking tanker (Very Large Crude Carrier) ang kasalukuyang naglo-load ng krudong langis sa export terminal ng Kharg Island, ang pinakamahalagang pasilidad ng petrolyo ng Iran sa Persian Gulf. Ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na apat na linggo na may nakitang ganitong aktibidad sa lugar na ito.
Ayon sa independiyenteng kumpanya ng pagsubaybay na TankerTrackers.com, ang supertanker na ito ay nakaangkla sa kanlurang pantalan ng Kharg Island. Ang huling pagkakataon na may nakitang tanker sa lugar na ito ay noong Mayo 6, 2026. Kinumpirma ng mga larawang kuha ng Sentinel-1 satellite ng European Union ang presensya ng barkong ito noong umaga ng Hunyo 2.
Ang pag-unlad na ito ay naganap wala pang 24 na oras matapos ang mga pwersang Amerikano, sa utos ng United States Central Command (CENTCOM), ay hindi naandar ang makina ng isa pang walang laman na tanker na pinangalanang "MT Lexi" sa pamamagitan ng pagpapaputok ng Hellfire missile sa internasyonal na tubig. Ayon sa CENTCOM, ang barkong ito na naglalayag sa ilalim ng pekeng bandila ng Botswana ay tinarget pagkatapos hindi pansinin ang paulit-ulit na 24-hour na babala.
Sinabi ng TankerTrackers sa kanilang pagsusuri na sa kabila ng mga pag-atakeng ito at ng ipinahayag na naval blockade ng Amerika, isang kumbinasyon ng mga espesyalistang tanker at mga pasilidad sa pag-iimbak sa lupa sa Kharg ay naging dahilan upang ang sitwasyon ng imbakan ng langis ng Iran ay hindi nasa kritikal na kalagayan. Batay sa datos ng kumpanyang ito, ang Iran sa pamamagitan ng kanyang fleet ng mga tanker ay may humigit-kumulang 65 hanggang 75 milyong barrel na kapasidad ng floating storage sa Persian Gulf, na kasama ng mga tangke sa lupa ay sumisipsip ng malaking bahagi ng presyon dulot ng pagtigil ng eksport.
Samantala, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na mula nang simulan ang blockade na tinatawag na "maximum pressure" ay ilang beses nang nagbanta na "ang mga pipeline ng langis ng Iran ay sasabog mula sa loob," mahigit 50 araw na ang lumipas mula noong mga pahayag na ito, at wala pa ring naiulat na kumpirmadong ulat ng mga ganitong pagsabog sa mga pasilidad sa lupa o mga pipeline ng Iran.
Kapansin-pansin na batay sa mga kumpirmadong ulat, noong Mayo 2026, kahit isang bariles ng krudong langis ng Iran ay hindi nakalampas sa naval blockade ng Amerika, at ang eksport ng langis ng Iran sa buwang iyon ay bumaba sa zero. Ang pagdating ng bagong supertanker na ito sa Kharg, bagaman isang senyales ng patuloy na pag-iral ng imprastraktura ng petrolyo ng Iran, ay hindi pa rin tiyak kung ang barkong ito ay makakalabas ng Persian Gulf at makakalusot sa blockade.
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