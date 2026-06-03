Idineklara ng Kuwait ang 2 Iranian diplomat bilang "persona non grata"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lungsod ng Kuwait – Ahensyang Balita ng Xinhua (Hunyo 3, 2026) – Kasunod ng mga missile at drone attack ng Iran kaninang madaling-araw na nagresulta sa pagkamatay ng isang Indianong mamamayan at pagkasugat ng 63 iba pa, idineklara ng Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait noong Miyerkules ang dalawang Iranian diplomat bilang "persona non grata" at binigyan sila ng 24 na oras upang umalis sa teritoryo ng bansa.
Kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait sa isang pahayag na inilathala sa social network na X (dating Twitter) na si Hamed Hamid Yaqoubifar, chargé d'affaires ng embahada ng Iran sa Kuwait, ay ipinatawag at isang opisyal na protest note ang iniabot sa kanya. Sa notang ito, bukod sa pagdedeklara ng dalawang Iranian diplomat bilang "persona non grata," ang desisyon ng gobyerno ng Kuwait na bawasan ang bilang ng mga miyembro ng diplomatikong misyon ng Iran sa bansa ay ipinaabot din sa kanya.
Si Hamid Suleiman Al-Mashaan, Deputy Minister of Foreign Affairs ng Kuwait, sa panahon ng pagpapatawag sa chargé d'affaires ng Iran ay nagpahayag na ang desisyong ito ay ginawa bilang tugon sa "patuloy at hayagang pag-atake" ng Iran gamit ang ballistic missiles at drone. Tinawag ni Al-Mashaan ang mga pag-atakeng ito bilang paglabag sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Kuwait, internasyonal na batas, at mga kaugnay na resolusyon ng United Nations. Mari ring itinanggi ng Deputy Minister of Foreign Affairs ng Kuwait ang pag-aangkin ng Iran na ginagamit ng Kuwait ang sariling lupain nito upang atakihin ang mga target ng Iran, at tinawag itong "walang batayan."
Ang hukbo ng Kuwait ay naglabas ng pahayag na nagsasabing ang "ilang drone ng kaaway" ay tinarget ang gusali ng passenger terminal ng Kuwait International Airport, na nagresulta sa matinding pagkasira ng gusaling ito. Si Saud Abdulaziz Atwan, tagapagsalita ng Ministry of Defense ng Kuwait, ay inilarawan ang pag-atakeng ito bilang "kriminal na pagsalakay" na "nagdulot ng malaking materyal na pinsala sa gusali." Si Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Punong Ministro ng Kuwait, ay personal na pumunta sa paliparan pagkatapos ng pag-atakeng ito at personal na nalaman ang lawak ng mga pinsala.
Sa pangwakas na pahayag nito, nilinaw ng Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait na habang mariing kinokondena ang mga pag-atake ng Iran, pinananatili nito ang "buo at likas na karapatan" nito na ipagtanggol ang soberanya at gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapanatili ang pambansang seguridad, mga mamamayan, at mga residente nito alinsunod sa internasyonal na batas.
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