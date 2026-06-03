Trump: Napakahusay ng relasyon ko kay Netanyahu

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Idineklara ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, sa isang panayam sa organisasyon ng radyo at telebisyon ng Zionist regime na ang kanyang relasyon kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay "napakahusay" at ang dalawang panig ay may ganap na kasunduan sa bawat isa hinggil sa isyu ng Lebanon.
Sa panayam na ito na ipinalabas ilang oras matapos ang mga ulat tungkol sa matinding hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Tel Aviv tungkol sa digmaan sa Lebanon, sinubukan ni Trump na pabulaanan ang mga haka-haka tungkol sa lamat sa pagitan ng dalawang magkaalyado. Idiniin ng Pangulo ng Amerika na may ganap na koordinasyon kay Netanyahu at ang magkabilang panig ay nagkasundo sa pangangailangang magtatag ng tigil-putukan sa Lebanon.
Ang mga pahayag ni Trump ay ginawa sa panahong noong Lunes (Hunyo 1, 2026) ay may lumabas na mga ulat tungkol sa isang "napakaigting" na tawag sa telepono sa pagitan ng dalawang lider. Ipinahayag ng website na Axios na binanggit ang dalawang Amerikanong opisyal at isa pang mapagkukunan na sa tawag na iyon, tinawag ni Trump si Netanyahu na "sumpunging baliw" at sinigawan siya: "Ang gayong tono ay hindi paggalang ng isang pangulo sa isang makatwirang kaalyado." Hindi itinanggi ni Trump ang mga paratang na ito noong Lunes ng gabi, sa halip ay patuloy na binigyang-diin ang kanyang malapit na relasyon kay Netanyahu sa kanyang panayam ngayon.
Ang Punong Ministro ng Israel, sa kanyang pagtugon sa mga tensyong ito, habang binabawasan ang halaga ng mga pagkakaiba, ay nagsabi sa isang panayam sa CNBC: "Sumasang-ayon kami sa mga pangunahing isyu. Minsan mayroon kaming taktikal na hindi pagkakasundo. Maaaring hindi kaming magkasundo sa umaga at sa hapon ay magkasundo kami sa isang magkasanib na aksyon. Palagi kaming nakakahanap ng paraan upang malutas ang mga ito."
Ayon sa mga internasyonal na ulat, ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv ay higit na nagmumula sa pag-aalala ni Trump na ang pagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Lebanon ay magsapanganib sa usapang pangkapayapaan sa Iran na sinimulan noong Abril 2026 sa pamamagitan ng pamamagitan ng Oman. Tahasang idineklara ng Iran na ang tigil-putukan sa pagitan ng Tehran at Washington ay "tiyak na umiiral sa lahat ng larangan, kabilang ang Lebanon" at ang anumang paglabag nito sa isang larangan ay ituturing na paglabag sa tigil-putukan sa lahat ng larangan.
Tila nagbunga ang panggigipit ng Washington. Noong Lunes, inihayag ni Trump sa kanyang platform na Truth Social na pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Netanyahu at gayundin sa mga kinatawan ng Hezbollah, ang dalawang panig ay sumang-ayon na "walang puwersang Israeli ang papasok sa Beirut, at anumang puwersang nasa daan ay naibalik na" at bilang kapalit, si Hezbollah ay nangako rin na "lahat ng putok ay titigil."
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