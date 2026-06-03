Kasinungalingan at pagmamalabis ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng teroristang gobyerno ng Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, noong Miyerkules sa pagpupulong ng Komite sa Ugnayang Panlabas ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanyang bansa ay naglabas ng mga paratang tungkol sa kakayahang militar at nukleyar ng Iran na sinalubong ng malawakang reaksiyon sa media at pampulitikang bilog. Ang mga pahayag na ito ay ginagawa sa panahong ang internasyonal na media kabilang ang BBC ay kamakailan lamang ay nag-ulat ng malubhang pinsala na naidulot sa mga pasilidad ng militar ng Amerika sa rehiyon dahil sa mga pag-atake ng Iran.
Sinabi ni Rubio sa kanyang pananalita na may pagalit na tono laban sa Islamic Republic of Iran na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay hindi papayag na ang Iran ay bumuo ng isang "panangga ng kumbensyonal na armas" at magtago sa likod nito upang paunlarin ang nuclear program nito. Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, na binanggit ang operasyon na "Epic Fury" na sinimulan noong Pebrero 28, 2026 kasabay ng Israel laban sa imprastraktura ng militar ng Iran, ay nag-claim na ang operasyong ito ay nakamit ang layunin nito na "durugin ang tradisyonal na depensa ng Iran at hilahin ito sa mesa ng usapan."
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, hiniling ni Rubio na ibigay ng Iran ang mga reserba nito ng mataas na enriched uranium (humigit-kumulang 440 kg ng 60% uranium) at inangkin na "ang mga missile launch pad ng Iran ay nagtamo ng malaking pinsala at ang kanilang mga kakayahan ay lubhang nabawasan." Sinabi rin niya sa komite sa ugnayang panlabas na sa ilang ipinagpalit na dokumento, ang isyu ng enriched uranium ay malinaw na nabanggit, ngunit "hanggang ngayong umaga, walang pangwakas na kumpirmasyon ang natanggap mula sa sistema ng Iran."
Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga kilalang internasyonal na pahayagan at news network na BBC ay kamakailan lamang, batay sa inilathalang satellite imagery, ay nag-ulat na ang mga pag-atake ng Iran ay nakapagdulot ng malubha at malawakang pinsala sa mga pasilidad ng militar ng Amerika sa rehiyon. Batay sa pagsisiyasat ng BBC Verify, mula nang simulan ang mga pag-atake ng Amerika at Israel noong Pebrero 28, 2026, ang mga ganting pag-atake ng Iran ay nagdulot ng pinsala sa 20 base at pasilidad ng militar ng Amerika sa walong bansa sa rehiyon.
Ipinapakita ng ulat na ito na ang mga pag-atake ng Iran na kilala bilang "True Promise 4" at isinagawa sa maraming alon hanggang ngayon ay nagdulot ng malaking pinsala kabilang ang pagkasira ng tatlong advanced anti-ballistic missile system, mahal na refueling at surveillance aircraft, at satellite equipment sa mga base tulad ng "Al Ruwais" at "Al Sadeer" sa UAE, "Muwaffaq Salti" sa Jordan, at "Camp Arifjan" sa Kuwait. Naniniwala ang mga analista na ang pagkasira ng isang E-3 Sentry surveillance aircraft sa "Sultan" base sa Saudi Arabia lamang ay nagkakahalaga ng hanggang 700 milyong dolyar para palitan.
Gayunpaman, iginiit ni Rubio sa harap ng mga senador na "ang operasyon ng Epic Fury ay natapos na" at ang Estados Unidos ay hindi na nagsasagawa ng patuloy na operasyon laban sa Iran dahil nakamit nito ang layunin nito na "wasakin ang industriya ng depensa ng Iran at bawasan ang bilang ng mga missile at drone launcher." Idinagdag niya: "Pinilit namin ang Iran na makipag-usap tungkol sa mga bahagi ng nuclear program nito."
Kaugnay nito, ang military adviser ng Kataas-taasang Lider ng Iran, si Mohsen Rezaei, sa kanyang personal na pahina sa social network na X (dating Twitter) bilang tugon sa mga banta na ito ay sumulat: "Ang tugon sa bawat putok at pagsalakay ay isang baha ng mga missile at drone. Ang kasaysayan ay hindi na maibabalik at ang mananalakay ay mabilis na parurusahan."
Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay tinawag ang mga paratang ni Rubio tungkol sa pagkakasangkot ng Iran sa planong pagpatay sa mga Amerikanong opisyal bilang "walang batayan" at sa isang mensahe sa social network na X, habang inaakusahan ang Amerika ng "mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan" laban sa sambayanang Iranian, inilarawan ang mga pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika bilang "tumatawag ang itim na kaldero sa itim na takure."
Kapansin-pansin na sa kabila ng pag-aangkin ni Rubio na nawasak ang kakayahang missile ng Iran, ipinapakita ng bagong video reports na sinimulan ng Iran ang malawakang operasyon ng muling pagtatayo ng mga underground facility nito gamit ang mga bulldozer at mabibigat na makinarya at muling binuksan ang 50 access road sa 18 mahahalagang missile at nuclear facility na na-block sa mga nakaraang pag-atake.
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