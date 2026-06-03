IRGC: Ang kaaway ay napipilitang tanggapin ang bagong mga patakaran ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sa isang mensahe para sa anibersaryo ng pagpanaw ng nagtatag ng Islamic Republic at ng pag-aalsa noong 15 Khordad ay nagpahayag na ang kaaway ay napipilitang tanggapin ang "bagong mga patakaran" na ipinataw ng sambayanang Iran at ng Sandatahang Lakas sa larangan, lalo na sa larangan ng matalinong pamamahala at kontrol ng Strait of Hormuz.
Sa mensaheng ito na inilathala noong umaga ng Miyerkules, ginunita ng IRGC ang alaala ni Imam Khomeini at ng mga martir ng pag-aalsa noong 15 Khordad 1342, at inilarawan ang presensya ng mga tao sa mga lansangan bilang "sumusuporta sa larangan ng digmaan, tanggulan ng diplomasya, at mahalagang salik upang makamit ang ganap at pangwakas na tagumpay."
Binanggit ng IRGC ang mga kamakailang pag-unlad sa rehiyon at ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, at nilinaw: "Ang mga Iranian ay hindi kailanman susuko sa mga likhang salita at huwad na tagumpay ng kaaway." Ang bahaging ito ng pahayag ay itinuturing na hindi direktang tugon sa mga kamakailang pahayag ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, na nag-claim kahapon na winasak ng operasyon ng "Epic Fury" ang kakayahang depensiba ng Iran.
Ang pinakamahalagang bahagi ng mensahe ng IRGC ay ang pagdeklara ng "bagong mga patakaran" sa rehiyon. Nakasaad sa pahayag na ito: "Ang kaaway ay napipilitang tanggapin ang bagong mga patakaran na ipinataw ng sambayanang Iran at ng Sandatahang Lakas sa larangan; lalo na sa larangan ng matalinong pamamahala at kontrol ng Strait of Hormuz." Ang mga pahayag na ito ay ginagawa sa panahong sa mga nakalipas na linggo, pinalaki ng Iran ang kontrol nito sa maritime traffic sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga mabilisang sasakyang pandagat at coastal missile system, at kinumpiska ang ilang lumalabag na tanker.
Sa pagtatapos ng kanilang mensahe, muling binigyang-diin ng IRGC ang patuloy na landas ng paglaban at isinulat: "Ang paglaban ay magpapatuloy nang may kapangyarihan hanggang sa ganap na pagkawasak ng mga pakana ng mga mapagmalaking kapangyarihan, pagpapalayas sa mga dayuhan mula sa Kanlurang Asya, at ang pagpapalaya ng Banal na Jerusalem sa pamamagitan ng pagkawasak ng Zionist regime."
Ang pahayag na ito ay inilabas sa araw na bukas (Hunyo 4, 2026) ay ang anibersaryo ng 15 Khordad, ang madugong pag-aalsa ng mga tao laban sa rehimeng Pahlavi noong 1963 na tinawag ni Imam Khomeini na "punto ng pagbabago" ng kilusang Islamiko ng Iran. Gayundin, ang seremonya ng anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini ngayon (Hunyo 3) ay ginaganap sa kanyang banal na dambana sa presensya ng militar at sibilyang opisyal.
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