Babala ng kilalang propesor ng agham pampulitika ng Unibersidad ng Chicago tungkol sa pagbaba ng pandaigdigang reserba ng langis dahil sa digmaan laba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :Chicago – Ahensyang Balita ng Tasnim (Hunyo 3, 2026) – Si Robert Pape, kilalang propesor ng agham pampulitika ng Unibersidad ng Chicago at direktor ng proyekto ng seguridad at banta ng unibersidad na ito, noong Martes sa platform na X (dating Twitter) sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang babalang mensahe tungkol sa "countdown" ng pandaigdigang reserba ng langis dahil sa patuloy na digmaan at tensyon sa Iran ay nagbabala na ang mundo ay dapat maghanda para sa mga bagong shock.
Si Pape, isa sa mga pinakakilalang mananaliksik sa mundo sa larangan ng mga estratehiya ng digmaan at operasyon ng hangin, ay sumulat sa maikli ngunit makahulugang post na ito: "Pansinin na ang countdown ng imbentaryo ng langis ay nangyayari na ngayon. Maghanda para sa mga bagong shock. Habang sabay-sabay na nasasaksihan ng lahat ang paglapit sa bingit. Ito ay makakatulong lamang sa pagtaas ng impluwensya ng Iran." Ang babalang ito ay inilabas sa panahong ayon sa mga internasyonal na analista, ang estratehikong reserba ng langis ng mundo ay papalapit sa pinakamababang antas sa kasaysayan, at ang Strait of Hormuz, ang mahalagang arterya ng enerhiya sa mundo, ay patuloy na nasa kalahating saradong kalagayan.
Si Pape, na sa mga nagdaang buwan ay naging isa sa mga maimpluwensyang tinig sa pagsusuri ng pampulitika at pang-ekonomiyang dimensyon ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, ay nagbabala rin sa kanyang mga nakaraang sulat sa journal na "Foreign Affairs" at sa kanyang personal na platform na pinamagatang "The Escalation Trap" tungkol sa pagbabago ng Iran bilang "ika-apat na pandaigdigang kapangyarihan" at ang hindi mapigilang geopolitikal na mga kahihinatnan ng digmaang ito.
Batay sa bagong pagsusuri ni Pape na inilathala sa "Escalation Trap," ang mundo ay hindi nahaharap sa isang pansamantalang price shock, kundi sa sabay-sabay na paghina ng lahat ng "emergency buffers" kabilang ang pambansang estratehikong reserba, subsidy, at alternatibong logistical solutions. Hinulaan niya na ang nakikitang pandaigdigang reserba ng langis na humigit-kumulang 8.5 bilyong barrel sa simula ng digmaan ay bababa sa ibaba ng "operational floor" na 6.8 bilyong barrel sa pagtatapos ng tag-init ng 2026. Ayon sa kanya, kasalukuyang humigit-kumulang 15 milyong barrel ng langis bawat araw ang nawawala sa pandaigdigang supply chain dahil sa blockade ng Strait of Hormuz at rehiyonal na kawalang-katiwasayan.
Ang propesor ng Unibersidad ng Chicago ay partikular na nagbabala tungkol sa "diesel time bomb" sa Amerika at ipinahayag na ang reserba ng diesel fuel sa silangang baybayin ng Amerika ay bumaba sa pinakamababang pana-panahong antas mula noong huling bahagi ng 1990s. Idiniin niya na ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay maaaring magpataas ng presyo ng bawat galon ng diesel sa higit 6 na dolyar at makagambala sa supply chain ng pagkain, agrikultura, at transportasyon sa Amerika at Europa. Samantala, ang mga bansang Asyano tulad ng India, Pakistan, at Vietnam ay napipilitang bawasan ang produksyon ng kuryente at magpatupad ng malawakang blackout dahil sa kakulangan ng gasolina at LNG.
Sinabi ni Pape noong nakaraang Abril sa isang panayam sa Democracy Now! na ang ipinataw na digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, taliwas sa ipinahayag na layunin nito, ay praktikal na ginawang isang "oil superpower at ika-apat na pandaigdigang kapangyarihan" ang Tehran sa tabi ng Amerika, Tsina, at Russia. Sa panayam na iyon, nagtalo siya na ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagpapahintulot sa bansang ito na piliing limitahan ang eksport ng langis at gawing pampulitikang kapangyarihan at pagbabago ng rehiyonal na balanse sa kanyang pabor ang pressure lever na ito. Sa parehong mga araw, sa isang panayam sa Newsmax, nilinaw ni Pape na gamit ang desperasyon ng Kanluran sa pagtaas ng presyo ng langis, epektibong ginawa ng Iran ang "pagbaba ng reserba ng langis" bilang kanyang panalong baraha sa mga usapan at wala itong pagmamadaling bumalik sa katatagan at pumirma ng kasunduan.
Ang iba pang nangungunang analista ng pandaigdigang merkado, kabilang si Natasha Kaneva, pinuno ng pananaliksik sa kalakal ng JPMorgan, na nagkukumpirma sa pagsusuri ni Pape, ay inilarawan ang kasalukuyang sitwasyon bilang "pinakamasalimuot na kalagayan ng reserba ng langis sa modernong kasaysayan" at nagbabala na ang mundo ay nasa bingit ng paglampas sa "operational stress" threshold na 7.6 bilyong barrel na maaaring humantong sa rasyun ng gasolina at hindi pa naganap na implasyon. Gayundin, ang International Energy Agency (IEA) sa ulat nito noong Mayo ay nagpahayag na ang pandaigdigang supply ng langis ay bababa ng humigit-kumulang 3.9 milyong barrel bawat araw sa 2026 dahil sa digmaan sa Iran, na higit sa doble ng mga unang pagtataya.
Ayon kay Pape, ang pinakamahalagang tagumpay ng Iran sa digmaang ito ay hindi military victory, kundi ang permanenteng pagbabago ng "perception of risk" sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Naniniwala siya na kahit na magkaroon ng tigil-putukan, ang mga kompanya ng seguro at mamumuhunan ay patuloy na ituturing ang Persian Gulf bilang isang hindi ligtas na rehiyon, at ang salik na ito lamang ay magpapanatili ng mataas na presyo ng langis at istruktural na magpapataas ng geopolitical na impluwensya ng Tehran. Inihalintulad niya ang kasalukuyang sitwasyon sa sikolohikal na mga kahihinatnan ng krisis sa langis noong 1973 kung saan ang presyo ng langis ay hindi na bumalik sa antas bago ang krisis.
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