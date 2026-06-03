Babala ng intelligence official ng Israel tungkol sa panganib ng hindi sinasadyang paglala ng tensyon sa Persian Gulf

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tel Aviv – Yedioth Aharonoth (Hunyo 3, 2026) – Nagbabala si Dennis Citronovich, dating pinuno ng Iran desk sa military intelligence division ng Israel (Aman), sa kanyang panayam sa pahayagang ito noong Martes na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang tensyon sa Persian Gulf nang walang diplomatikong kasunduan ay maaaring humantong sa isang "hindi makontrol" na paglala; isang sitwasyon na ayon sa kanya, higit na bunga ng maling pagkalkula at cycle ng aksyon at reaksyon kaysa sa sinadyang desisyon para sa digmaan.
Si Citronovich, na sa loob ng maraming taon ay responsable sa pagsusuri ng military at nuclear na galaw ng Iran sa Unit 8200 ng intelligence ng hukbo ng Israel, ay nagpahayag na sa mga nakalipas na linggo, ang bilang ng malalapit na engkuwentro sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng IRGC at ng US Navy sa tubig ng Persian Gulf ay tumaas nang walang precedent. Kanyang sinabi: "Kami ay nasa isang sitwasyon kung saan ang isang simpleng taktikal na pagkakamali – tulad ng maling pagkilala sa isang target o isang field commander na kumikilos nang walang utos – ay maaaring maglubog sa rehiyon sa isang ganap na digmaan sa loob ng ilang minuto na hindi tunay na gusto ng alinmang panig."
Ang dating intelligence official na ito, na binanggit ang kawalan ng anumang direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga military commander ng Iran at Amerika (na umiral noong Cold War sa pagitan ng Washington at Moscow), ay inilarawan ang kakulangang ito bilang isang "time bomb." Ayon kay Citronovich, sa kasalukuyang kalagayan, ang anumang maliit na insidente ay mabilis na magpupursige dahil walang mekanismo para sa "mabilis na pag-neutralize ng tensyon" bago ito umabot sa antas pampulitika.
Nagpatuloy si Citronovich sa pagbabala na hindi rin maaaring ihiwalay ng Israel ang sarili nito sa mga equation ng Persian Gulf. Sinabi niya: "Marami sa Tel Aviv ang nag-aakala na ang krisis sa Persian Gulf ay krisis ng Amerika at Iran, hindi ng Israel. Ngunit ito ay isang mapanganib na guni-guni. Ang anumang direktang tunggalian sa pagitan ng Washington at Tehran ay magsasangkot din sa Israel sa loob ng wala pang 24 na oras – sa pamamagitan man ng proxy attacks ng Hezbollah o sa pamamagitan ng direktang pag-atake." Hiniling niya sa mga lider ng Israel na aktibong lumahok sa diplomatikong pagsisikap upang mabawasan ang tensyon sa Persian Gulf.
Tinapos ng dating pinuno ng Iran desk sa Aman na ang kasalukuyang "cycle ng aksyon at reaksyon" ay halos kapareho sa mga araw bago ang Unang Digmaang Pandaigdig; kung saan ang isang lokal na pagpaslang sa isang sulok ng Europa, dahil sa kumplikadong kadena ng mga alyansa at maling pagkalkula, ay naging isang pandaigdigang sakuna. Idinagdag niya: "Ang Persian Gulf ngayon ay ang Bosphorus ng 1914. Umaasa tayo na sa pagkakataong ito, ang mga may katinuan sa magkabilang panig ay hindi papayag na ang isang maliit na maritime insidente ay magdala sa rehiyon sa bingit ng pagkawasak."
Kapansin-pansin na ang mga pahayag ni Citronovich ay inilabas sa panahong kahapon (Hunyo 2, 2026) ang Gulf Cooperation Council ay nanawagan para sa isang emergency meeting ng United Nations Security Council upang suriin ang kalagayan ng maritime navigation sa Strait of Hormuz. Gayundin, ang mga mapagkukunang may alam ay nag-ulat ng mga lihim na usapan sa pagitan ng Qatari at Omani intermediaries at Iranian at Amerikanong opisyal upang lumikha ng isang emergency communication line.
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