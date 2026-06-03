Araqchi: Hindi kailanman naghangad ang Iran na makialam sa panloob na pulitika ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – IRNA (Hunyo 3, 2026) – Idiniin ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, sa isang press conference kasama ang mga lokal at dayuhang mamamahayag noong Miyerkules na hindi kailanman naghangad ang Iran na makialam sa panloob na pulitika ng Lebanon at itinuturing ang bansang ito bilang "kapatid at kaibigan."
Binanggit ni Araghchi ang kamakailang mga pag-unlad sa Lebanon at ang paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, at kanyang sinabi: "Mayroon kaming mga pananaw at konsiderasyon na aming ipinahayag, at ang Hezbollah ay isang mahalagang bahagi ng pampulitikang istruktura ng Lebanon." Idinagdag niya: "Ang Islamic Republic of Iran ay palaging sumusuporta sa katatagan, seguridad, at integridad ng teritoryo ng Lebanon at kinokondena ang anumang aksyon na magdudulot ng kawalang-tatag sa bansang ito."
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, bilang tugon sa tanong tungkol sa kamakailang pahayag ni Sébastien Lecornu, Punong Ministro ng France, na nanawagan para sa pagtatapos ng "illegal na pananakop" ng teritoryo ng Lebanon ng Israel, ay nagsabi: "Tinatanggap namin ang anumang internasyonal na pagsisikap na makatutulong upang ihinto ang mga agresyon ng Zionist regime at makamit ang mga karapatan ng mamamayang Lebanese. Ngunit binibigyang-diin namin na ang anumang pampulitikang solusyon ay dapat na idisenyo sa pakikilahok ng mga Lebanese mismo at paggalang sa pambansang soberanya ng bansang ito."
Si Araghchi, sa pagtanggi sa anumang paratang ng panghihimasok ng Iran sa panloob na mga gawain ng Lebanon, ay nagpahayag: "Sinisikap ng ilang Kanluraning bansa na ilarawan ang lehitimong paglaban ng Lebanon laban sa pananakop ng Israel bilang isang kasangkapan sa kamay ng Iran, ngunit ang katotohanan ay ang Hezbollah ay isang malayang kilusang Lebanese na nakaugat sa lipunan at kagustuhan ng mga tao ng bansang ito."
Ang mga pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 2, 2026), ang France ay nanawagan para sa isang emergency meeting ng Security Council upang suriin ang mga tensyon sa timog Lebanon. Gayundin, si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, noong Lunes sa isang panayam sa CNBC ay nag-ulat ng pagpapatuloy ng military operations sa mga hangganang lugar ng Lebanon hanggang sa "maibalik ang seguridad sa mga mamamayan ng hilagang Israel."
Kapansin-pansin na kasunod ng paglala ng mga labanan sa mga hangganan ng Israel at Lebanon mula noong Marso 2, 2026, mahigit 3,468 katao sa Lebanon ang namatay at mahigit isang milyon ang lumikas. Ang United Nations noong Martes ay nanawagan din para sa agarang makataong tigil-putukan sa rehiyong ito.
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