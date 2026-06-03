Araqchi: Walang nakitang pag-unlad sa proseso ng usapan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – IRNA (Hunyo 3, 2026) – Ipinahayag ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, noong Miyerkules na sa proseso ng usapan sa mga Kanluraning partido ay "walang nakitang pag-unlad" at kung magpapatuloy ang mga pagsalakay ng Israel sa Beirut, ang Sandatahang Lakas ng Iran ay ganap na handa na ipagpatuloy ang digmaan at targetin ang mga layunin sa loob ng teritoryo ng Israel.
Sa kanyang press conference, binanggit ni Araghchi ang patuloy na tensyon sa Lebanon at ang kamakailang pag-atake ng Israel sa timog Beirut, at nagbabala: "Kung magpapatuloy ang mga pagsalakay ng Israel sa Beirut, ang ating Sandatahang Lakas ay ganap na handa na ipagpatuloy ang digmaan at targetin ang mga layunin sa loob ng Israel. Wala kaming pag-aalinlangan sa bagay na ito at malinaw ang aming pulang linya."
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa ibang bahagi ng kanyang pananalita na binanggit ang kalagayan ng diplomatikong usapan, ay nagpahayag na ang komunikasyon sa mga Amerikano ay hindi lubusang naputol. Sinabi niya: "Ang komunikasyon sa mga Amerikano ay hindi naputol at ang mga mensahe tungkol sa pangangailangang itigil ang mga pagsalakay laban sa Beirut ay napalitan na, gayunpaman, walang nakitang pag-unlad sa proseso ng usapan. Ang panig ng Amerika ay hindi pa nakakapagbigay ng kasiya-siyang tugon sa mga makatwirang kahilingan ng Iran."
Itinakda ni Araghchi ang pagbabalik sa mesa ng usapan na may tatlong pangunahing kondisyon: "Ang pagbabalik sa mesa ng usapan ay nakasalalay sa pagtiyak ng mga karapatan ng sambayanang Iranian, pagtatapos ng digmaan sa Lebanon, at pagtigil ng mga tensyon sa rehiyon. Hangga't nagpapatuloy ang mga pagsalakay sa Lebanon at ang mga inosenteng tao ng Beirut ay binobomba, walang kinakailangang espasyo para sa makabuluhang usapan."
Sa pagtatapos, binanggit ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang nakalipas na apatnapung araw mula nang tumaas ang mga military tension sa rehiyon, at iginiit na nadama ng mga Amerikano sa panahong ito "ang lakas at kakayahan ng Iran sa digmaang ito." Idinagdag niya: "Inakala ng Amerika na sa pamamagitan ng maximum pressure ay mapapaluhod nito ang Iran, ngunit ang apatnapung araw ng ganap na digmaan ay nagpakita na ang Islamic Republic ay hindi lamang umatras, kundi napatunayan din ang kanyang kapangyarihang panhadlang."
Ang mga pahayag ni Araghchi ay inilabas sa panahong kagabi (Hunyo 2, 2026) ang mga timog na lugar ng Beirut ay tinarget ng Israeli air strikes. Ayon sa Lebanese sources, sa mga pag-atakeng ito ilang residential building ang nawasak at hindi bababa sa 12 katao ang namatay. Ipinahayag ng hukbo ng Israel na ang mga pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa pagpapaputok ng mga missile ng Hezbollah patungo sa hilagang settlement ng Israel. Gayundin, si Antony Blinken, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, noong Martes sa isang tawag sa telepono kay Araghchi ay nagbigay-diin sa pangangailangan na bawasan ang tensyon at pigilan ang paglawak ng digmaan.
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