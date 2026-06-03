Isang espesyal na larawan ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon sa tabi ng Imam Martir; inilabas sa unang pagkakataon para sa pinagpalang Eid -Ghadir

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Imam Mujahid Martir
Isang espesyal na larawan ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon sa tabi ng Imam Martir; inilabas sa unang pagkakataon para sa pinagpalang Eid al-Ghadir
Ang Kanyang Kabanalan Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei: "Ang aming martir na pinuno ay isang walang kapagurang mujahid, tulad ng isang matatag at matibay na bundok, at mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, siya ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos." April 9, 2026
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